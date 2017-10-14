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В Харьковской области вандалы повредили мемориал воинам Великой Отечественной войны

Происшествия
14 октября, 15:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, октября. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества"

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КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Вандалы на территории парка "Славы" в городе Чугуев Харьковской области повредили мемориальную доску воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции по Харьковской области.

"Неизвестные повредили табличку и два мраморные камня на мемориальной доске. В результате действий злоумышленников на табличке образовалась трещина и отпали несколько букв, также были повреждены две мраморные облицовочные плитки", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по данному факту заведено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

На Украине в последние годы отмечены многочисленные случаи вандализма в отношении монументов советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По данным Украинского института памяти, с 2014 года в стране также снесли около 300 памятников Ленину, около 70 памятников - другим деятелям советской эпохи.

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