В Харьковской области вандалы повредили мемориал воинам Великой Отечественной войны

ФТАР: ЧЕ по тяжелой атлетике пройдет в прежние сроки из-за желания Швеции провести турнирСпорт 14 октября, 15:22
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День первый. ОнлайнОбщество 14 октября, 14:55
ЧЕ-2018 по тяжелой атлетике пройдет весной, сборная РФ пропустит его из-за дисквалификацииСпорт 14 октября, 14:42
Наина Ельцина представила на Франкфуртской книжной ярмарке мемуары "Личная жизнь"Общество 14 октября, 14:30
Шарапова назвала свою соперницу по финалу турнира WTA в Китае "голодной" и мотивированнойСпорт 14 октября, 13:50
Матвиенко: лишение РФ права голоса в СЕ говорит о необходимости перемен в организацииПолитика 14 октября, 13:46
Синоптики объявили в Москве штормовое предупреждениеОбщество 14 октября, 13:44
Как волонтеры в Сочи встречают гостей Всемирного фестиваля молодежиОбщество 14 октября, 13:22
Веснина: решение не играть в паре с Макаровой на турнире "ВТБ Кубок Кремля" далось тяжелоСпорт 14 октября, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Вандалы на территории парка "Славы" в городе Чугуев Харьковской области повредили мемориальную доску воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главного управления Национальной полиции по Харьковской области.
"Неизвестные повредили табличку и два мраморные камня на мемориальной доске. В результате действий злоумышленников на табличке образовалась трещина и отпали несколько букв, также были повреждены две мраморные облицовочные плитки", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, по данному факту заведено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". Статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
На Украине в последние годы отмечены многочисленные случаи вандализма в отношении монументов советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. По данным Украинского института памяти, с 2014 года в стране также снесли около 300 памятников Ленину, около 70 памятников - другим деятелям советской эпохи.