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Неизвестные в Харькове облили краской памятный знак воинам УПА

Происшествия
14 октября, 15:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, октября. /ТАСС

Памятник неоднократно становился объектом выражения протестов. Так, в 2013 году он был снесен неизвестными, а в 2014-м установленный на его месте временный памятный знак был поврежден взрывом

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КИЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Неизвестные облили краской памятный знак участникам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) в Молодежном парке Харькова. Об этом в субботу сообщила пресс-служба главного управления национальной полиции по Харьковской области.

"Ночью неизвестные облили памятник воинам УПА красной краской в парке "Молодежном", - говорится в сообщении. - Сейчас информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины".

Памятный знак войнам УПА, установленный в Молодежном парке в Харькове в 1992 году, неоднократно становился объектом для выражения протестов. В апреле 2013 года он был снесен неизвестными, на его месте украинские националисты установили памятный крест, который был спилен в ночь на 6 февраля 2014 года. Новый временный памятный знак в виде таблички установлен весной 2014 года. В ночь на 9 декабря 2014 года он был поврежден взрывом, однако уже 14 декабря представили украинских радикалов восстановили памятный знак.

Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских методов, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. По открытым данным, члены ОУН - УПА убили не менее 1 млн человек, в том числе в ходе "Волынской резни" около 200 тыс. поляков.

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