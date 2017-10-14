Китай объявил "оранжевый" уровень опасности из-за приближающегося тайфуна "Ханун"

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ПЕКИН, 14 октября. /ТАСС/. Государственный метеорологический центр Китая объявил в субботу вечером повышенный уровень угрозы в связи с приближением тайфуна "Ханун". Как отмечается на сайте ведомства, в его эпицентре порывы ветра достигают 11 баллов, составляя более 30 м/с.
Ожидается, что стихия обрушится на побережье южных провинций Гуандун и Хайнань в воскресенье утром. Тайфун также приведет к штормовой погоде и выпадению обильных осадков в районе Шанхая, побережья восточной провинции Фуцзянь, и на Тайване.
Ранее было объявлено о частичной приостановке движения поездов на территории провинций Гуандун и Хайнань в течение ближайших двух дней.
"Ханун" стал двадцатым по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года. Лишь тем из них, сила ветра которых превышает 120 км/ч, присваивается статус тайфуна.
Сезон этих разрушительных атмосферных вихрей в Тихом океане длится обычно с июня по октябрь. Они формируются в зонах низкого давления у экватора и устремляются в северные широты, нанося огромный ущерб странам Юго-Восточной и Восточной Азии. Чаще всего на пути азиатских тайфунов оказываются Филиппины и Тайвань, но нередко они достигают пределов Японии. Два-три раза за сезон тайфуны "задевают" Гонконг.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждения о стихийных бедствиях. Уровни опасности в ней по мере возрастания угрозы обозначаются синим, желтым, оранжевым и красным цветами.