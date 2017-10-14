СК РФ не имеет претензий к Тюрину, обвиняемому в убийстве Вороненкова, заявил адвокат

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ не имеет претензий к Владимиру Тюрину - бывшему гражданскому мужу Марии Максаковой, которого прокуратура Украины назвала заказчиком убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, супруга Максаковой. Об этом в субботу сообщил ТАСС адвокат Сергей Беляк.
"Мой доверитель явился на допрос в СК РФ по делу об убийстве Вороненкова. Никаких претензий к Тюрину со стороны российских правоохранительных органов не имеется", - сказал защитник, отказавшись прокомментировать детали допроса Тюрина.
Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Когда он в сопровождении охраны выходил из гостиницы, к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата. Позднее убийца скончался в больнице.
Как заявил 9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко, следствие установило всех причастных к убийству Вороненкова. Заказчиком преступления является, по словам Луценко, "бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой Владимир Тюрин". Луценко также отметил, что теперь Генпрокуратура Украины передает дело в суд.
В тот же день вдова экс-депутата Мария Максакова заявила в беседе с ТАСС, что просит не искать бытовых мотивов в его убийстве. Она исключила "мотив ревности или мести", по ее словам, "это был заказ". Максакова добавила, что считает выводы следствия "доказанными эпизодами".