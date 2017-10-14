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В Ирландии в связи с приближением урагана "Офелия" объявлен красный уровень опасности

Происшествия
14 октября, 21:59 UTC+3 ДУБЛИН ДУБЛИН 14, октября. /ТАСС

Режим чрезвычайной погодной ситуации будет действовать 16 и 17 октября

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ДУБЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Метеослужба Ирландии объявила красный уровень опасности в графствах западной части страны в связи с приближением атлантического урагана "Офелия". На сайте службы уточняется, что режим чрезвычайной погодной ситуации будет действовать с понедельника по вторник.

"Красный статус опасности вводится на территории графств Голуэй, Мейо, Клэр, Корк и Керри. На всей остальной территории страны действует оранжевый статус", - говорится в опубликованном в субботу сообщении. Метеорологи прогнозирует штормовой ветер силой около 80 км/ч с порывами до 130 км/ч. "Существует риск повреждений строений и инфраструктуры, а в прибрежных районах - наводнений и паводков", - предупреждает метеослужба.

Центральные СМИ Ирландии объявили о том, что в воскресенье национальная координационная группа по чрезвычайным ситуациям проведет заседание для согласования действий различных служб и ведомств. В красных зонах в понедельник будут закрыты школы, в ряде населенных пунктов на атлантическом побережье местная администрация организует раздачу мешков с песком для борьбы с возможными паводками.

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