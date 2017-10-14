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Молдавия направила следователей в Кот-д'Ивуар, где разбился самолет

Происшествия
14 октября, 23:58 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 14, октября. /ТАСС

Жертвами крушения Ан-26 стали четыре гражданина республики

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КИШИНЕВ, 14 октября. /ТАСС/. Следственная группа Органа гражданской авиации (ОГА) Молдавии отправилась в Кот-д'Ивуар для участия в качестве наблюдателей в расследовании причин авиакатастрофы с участием зарегистрированного в республике грузового самолета Ан-26.

"ОГА направило следственную группу в Кот-д'Ивуар, мы находимся в постоянном контакте с руководством ответственных учреждений в целях идентификации состава экипажа и жертв, а также для получения последней информации об обстоятельствах аварии. Премьер Молдавии Павел Филип поручил главе министерства иностранных дел и европейской интеграции создать антикризисный штаб для выяснения обстоятельств авиакатастрофы", - сообщили в субботу журналистам в правительстве республики.

Ранее сообщалось, что самолет, который принадлежит молдавской кампании Valan International Air Cargo, перевозил груз на основе контракта с французской армией в рамках антитеррористической операции "Бархан". По данным властей Кот-д'Ивуара, жертвами крушения стали четыре гражданина Молдавии. Еще шесть человек пострадали, включая двоих молдаван и четырех французов. По предварительным данным, причиной катастрофы стали плохие погодные условия.

Грузовой самолет с винтовым двигателем рухнул в море вскоре после вылета из аэропорта имени Феликса Уфуе-Буаньи, расположенного в 16 км к юго-востоку от Абиджана. На борту самолета могла находиться военная техника, отмечает информационный портал Koaci. Французская военная база в Абиджане используется для оказания логистической поддержки силам, задействованным в операции.

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