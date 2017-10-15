Число жертв пожаров на севере Калифорнии достигло рекордных 40 человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Число жертв природных пожаров на севере штата Калифорния возросло до 40 человек. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о гибели 38 человек, из которых 20 умерли в округе Сонома. Как отмечалось ранее, в Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей. В 1933 году жертвами пожара в одном из парков в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния) стали 29 человек.

По последним оценкам, сейчас огнем уничтожены не менее 5,7 тыс. домов и построек. Эвакуироваться были вынуждены примерно 100 тыс. местных жителей, из которых порядка 3 тыс. покинули свои дома в субботу в городе Санта-Роса.

В настоящее время имеются 17 очагов возгорания, в тушении участвуют уже 10 тыс. пожарных из примерно десятка американских штатов, им помогают коллеги из Канады и Австралии.

Власти Калифорнии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми округах штата. Губернатор Джерри Браун направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия.

Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию страны, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению. В субботу Браун информировал, что глава государства удовлетворил запрос.