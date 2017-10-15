Один человек пострадал в результате стрельбы в университетском кампусе в США

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. По меньшей мере один человек получил ранения в субботу в результате стрельбы на территории кампуса Университета штата Вирджиния, расположенного в городе Питерсберг. Об этом сообщила телекомпания CBS.
По ее данным, пострадавший был госпитализирован, полученные им ранения являются опасными для жизни. Атаковавшим, предположительно, является чернокожий молодой человек. Его мотивы, а также обстоятельства происшествия не уточняются.
Территория университета перекрыта, на ней работают сотрудники полиции. О задержании подозреваемого не сообщается.