Росгвардия подключилась к поискам пропавшего в Нижегородской области ребенка

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 октября. /ТАСС/. Личный состав подразделений управления Росгвардии по Нижегородской области привлекли к поискам четырехлетнего мальчика, пропавшего накануне после похода с семьей за грибами. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
"Организован аэромониторинг местности с применением комплекса беспилотных летательных аппаратов Росгвардии, оборудованных аппаратурой с возможностью проведения тепловизионной съемки в ночное время суток. В настоящее время поиски продолжаются", - говорится также в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Нижегородской области, кроме специалистов Росгвардии, в поисках задействованы более 70 сотрудников полиции, сотрудники МЧС и волонтеры. "Очень много местных жителей и волонтеров. Применяются служебно-разыскные собаки и техника", - отметили в ведомстве.
Как сообщают в поисково-спасательном отряде "Волонтер", к поискам подключились и волонтеры из отряда "Лиза Алерт", в Нижегородскую область направлены экипажи поисковиков из Московской области и Москвы, из Кирова, Владимира, Коврова, Костромы, Иваново, Казани, Чебоксар, Рязани и Пензы.
Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок пропал в субботу в Борском районе Нижегородской области после того, как вместе с семьей пошел за грибами. По информации участников поисково-спасательного отряда "Волонтер", на территории, где пропал ребенок, местность болотистая и водятся медведи.