СК начал доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели при пожаре двух человек в городе Качканар в Свердловской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Вечером 14 октября в органы правоохраны города Качканара поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения возгорания в деревянном жилом доме тел двух мужчин, 1990 и 1987 годов рождения. По данному факту следственным отделом по городу Качканар СК России проводится доследственнная проверка", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в результате пожара пострадали пять человек: три женщины и двое мужчин. Они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. "Предварительно установлено, что возгорание произошло в одной из комнат в указанном жилом доме", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, ведется опрос очевидцев, устанавливаются причины пожара и смерти погибших. По предварительным данным, они отравились угарным газом.