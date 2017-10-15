СК начал доследственную проверку по факту гибели двух человек при пожаре на Урале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Следственные органы начали доследственную проверку по факту гибели при пожаре двух человек в городе Качканар в Свердловской области. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе регионального управления СК РФ.
"Вечером 14 октября в органы правоохраны города Качканара поступило сообщение об обнаружении в ходе тушения возгорания в деревянном жилом доме тел двух мужчин, 1990 и 1987 годов рождения. По данному факту следственным отделом по городу Качканар СК России проводится доследственнная проверка", - сказали в пресс-службе.
Там добавили, что в результате пожара пострадали пять человек: три женщины и двое мужчин. Они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. "Предварительно установлено, что возгорание произошло в одной из комнат в указанном жилом доме", - отметили в ведомстве.
По данным пресс-службы, ведется опрос очевидцев, устанавливаются причины пожара и смерти погибших. По предварительным данным, они отравились угарным газом.