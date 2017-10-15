Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутии нетрезвый водитель сбил семерых детей

Происшествия
15 октября, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Один подросток погиб, трое госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Житель Якутии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на семерых детей и подростков, возвращавшихся с сельской дискотеки в Усть-Алданском районе. Один из них погиб, несколько ранены. Об этом сообщила 15 октября пресс- служба УМВД России по Республике Саха (Якутия).

"43-летний местный житель совершил наезд на семерых несовершеннолетних пешеходов, двигавшихся по стороне движения транспортного средства, справа от проезжей части. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 15-летний подросток скончался в больнице. Трое других госпитализированы с травмами различной степени тяжести, остальные находятся под наблюдением врача", - говорится в сообщении.

Отмечается, что освидетельствование, проведенное при помощи технического прибора "Алкотест", показало наличие алкоголя в организме водителя. Причину наезда водитель объяснил тем, что не заметил пешеходов.

"Местом ДТП является автомобильная дорога регионального значения, проходящая вдоль села Огородтах. На месте автоаварии выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии проезжей части в виде отсутствия уличного освещения. На всех детях была одежда темного цвета, на которой отсутствовали световозвращающие элементы", - сообщила пресс-служба.

Полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Подозреваемый задержан. Предварительному следствию предстоит установить, по какой причине организаторы дискотеки и педагоги не сопроводили детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пострадавшая при падении с трапа в Пулкове девочка скончалась в больнице
2
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита А в 20 странах Европы
3
Шарапова выиграла турнир WTA в Тяньцзине
4
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
5
Путин назвал модернизацию дорожной сети одним из стратегических приоритетов России
6
Король Саудовской Аравии поддержал новую стратегию США в отношении Ирана
7
Матвиенко избрана председателем ассамблеи Межпарламентского союза
Темы дня
Новости партнеров
Реклама