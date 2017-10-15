В Якутии нетрезвый водитель сбил семерых детей

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Житель Якутии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на семерых детей и подростков, возвращавшихся с сельской дискотеки в Усть-Алданском районе. Один из них погиб, несколько ранены. Об этом сообщила 15 октября пресс- служба УМВД России по Республике Саха (Якутия).

"43-летний местный житель совершил наезд на семерых несовершеннолетних пешеходов, двигавшихся по стороне движения транспортного средства, справа от проезжей части. Водитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. 15-летний подросток скончался в больнице. Трое других госпитализированы с травмами различной степени тяжести, остальные находятся под наблюдением врача", - говорится в сообщении.

Отмечается, что освидетельствование, проведенное при помощи технического прибора "Алкотест", показало наличие алкоголя в организме водителя. Причину наезда водитель объяснил тем, что не заметил пешеходов.

"Местом ДТП является автомобильная дорога регионального значения, проходящая вдоль села Огородтах. На месте автоаварии выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии проезжей части в виде отсутствия уличного освещения. На всех детях была одежда темного цвета, на которой отсутствовали световозвращающие элементы", - сообщила пресс-служба.

Полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Подозреваемый задержан. Предварительному следствию предстоит установить, по какой причине организаторы дискотеки и педагоги не сопроводили детей.