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Пострадавшая при падении с трапа в Пулкове девочка скончалась в больнице

Происшествия
15 октября, 10:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15, октября. /ТАСС

В конце сентября пассажирка с годовалым ребенком упала с высоты более трех метров при высадке из самолета авиакомпании "Уральские авиалинии"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 октября. /ТАСС/. Девочка, упавшая с трапа самолета в Петербургском аэропорту Пулково 28 сентября, скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщили в комитете по здравоохранению администрации Санкт-Петербурга.

"Пострадавшая после падения с трапа в аэропорту Пулково девочка скончалась в больнице утром 14 октября", - сказал собеседник агентства.

28 сентября пассажирка с годовалым ребенком упала с высоты более трех метров при высадке из самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прибывшего в Санкт-Петербург из Москвы. По данным следствия, выдвижной пролет трапа обрушился.

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После этого инцидента в аэропорту Пулково сообщили, что будет проведена внеочередная закупка трапов в максимально короткие сроки.

Северо-западное следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) 13 октября инициировало проверку эксплуатации пассажирских трапов на аэродромах городов, входящих в Северо-Западный федеральный округ: Мурманска, Архангельска, Сыктывкара, Ярославля, Пскова. Руководителям следственных органов на транспорте поручено организовать работу по установлению обстоятельств текущей эксплуатации пассажирских трапов на аэродромах, включая вопросы постановки их на государственный учет.

Управление СК расследует уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни". К производству приняты еще два уголовных дела, касающихся некачественного ремонта и халатности. Задержаны двое подозреваемых из числа сотрудников аэропорта. Один из них находится под домашним арестом.

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