Рейс UTair благополучно вернулся во Внуково после задымления в кабине экипажа

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Рейс из Москвы в Сургут авиакомпании UTair, принявший решение о возвращении, приземлился в аэропорту Внуково, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе аэропорта.
"Самолет благополучно сел в аэропорту Внуково, никакой медицинской помощи не потребовалось", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что капитан воздушного судна, выполнявшего рейс UT295 в Сургут, принял решение о возвращении в Москву из-за задымления в кабине экипажа, которое позже рассеялось и не затронуло пассажирский салон.
Рейс вылетел из столицы в 10:30 мск. По словам источника, самолет, на котором произошла аварийная ситуация - Boeing 737, в эксплуатации с 30 июня 2011 года, сертификат летной годности был выдан до августа 2018 года.