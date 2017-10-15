Рейс UTair благополучно вернулся во Внуково после задымления в кабине экипажа

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Рейс из Москвы в Сургут авиакомпании UTair, принявший решение о возвращении, приземлился в аэропорту Внуково, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе аэропорта.

"Самолет благополучно сел в аэропорту Внуково, никакой медицинской помощи не потребовалось", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что капитан воздушного судна, выполнявшего рейс UT295 в Сургут, принял решение о возвращении в Москву из-за задымления в кабине экипажа, которое позже рассеялось и не затронуло пассажирский салон.

Рейс вылетел из столицы в 10:30 мск. По словам источника, самолет, на котором произошла аварийная ситуация - Boeing 737, в эксплуатации с 30 июня 2011 года, сертификат летной годности был выдан до августа 2018 года.