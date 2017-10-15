СМИ: в Таиланде во время купания утонул турист из России

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БАНГКОК, 15 октября. /ТАСС/. Турист из России утонул во время купания в воскресенье на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщила газета The Phuket News.
По ее данным, инцидент произошел утром на пляже Карон. 42-летнего Олега Паршукова в бессознательном состоянии из воды достали другие туристы и работники пляжа. Мужчине оказали первую помощь, однако позднее в больнице медики констатировали смерть россиянина, сообщает Phuket News .
В осенние месяцы, на которые в Таиланде приходится разгар сезона дождей, в Андаманском море традиционно наблюдается сильное волнение, а у берегов Пхукета нередко встречаются подводные течения, крайне опасные для пловцов.