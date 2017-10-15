Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: в Таиланде во время купания утонул турист из России

Происшествия
15 октября, 12:21 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 15, октября. /ТАСС

По данным газеты The Phuket News, 42-летнего Олега Паршукова в бессознательном состоянии из воды достали другие туристы и работники пляжа

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАНГКОК, 15 октября. /ТАСС/. Турист из России утонул во время купания в воскресенье на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщила газета The Phuket News.

По ее данным, инцидент произошел утром на пляже Карон. 42-летнего Олега Паршукова в бессознательном состоянии из воды достали другие туристы и работники пляжа. Мужчине оказали первую помощь, однако позднее в больнице медики констатировали смерть россиянина, сообщает Phuket News .

В осенние месяцы, на которые в Таиланде приходится разгар сезона дождей, в Андаманском море традиционно наблюдается сильное волнение, а у берегов Пхукета нередко встречаются подводные течения, крайне опасные для пловцов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Таиланд
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пострадавшая при падении с трапа в Пулкове девочка скончалась в больнице
2
Роспотребнадзор предупредил российских туристов о вспышке гепатита А в 20 странах Европы
3
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
4
Рейс UTair благополучно вернулся во Внуково после задымления в кабине экипажа
5
Мутко: Шарапова проявила лучшие качества в финале турнира в Тяньцзине
6
Ракета-носитель Atlas V успешно запущена с космодрома во Флориде
7
Матвиенко избрана председателем ассамблеи Межпарламентского союза
Темы дня
Новости партнеров
Реклама