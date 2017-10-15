Пассажиров вернувшегося во Внуково самолета пересадят на резервный борт

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пассажиров самолета UTair Москва - Сургут, который днем в воскресенье после вылета вынужденно вернулся в столичный аэропорт Внуково, пересадят на резервный борт. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Пассажиров пересадят на резервный борт, на время ожидания вылета им будут предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что компания установит причины ЧП.

Ранее источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что капитан воздушного судна, выполнявшего рейс UT295 в Сургут, принял решение о возвращении в Москву из-за задымления в кабине экипажа, которое позже рассеялось и не затронуло пассажирский салон. Рейс вылетел из столицы в 10:30 мск.

По словам источника, самолет, на котором произошла аварийная ситуация, - Boeing 737 - совершает полеты с 30 июня 2011 года.