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Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым

Происшествия
15 октября, 15:47 UTC+3 МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Мальчика обнаружил волонтер в 1,5 км от развернутого межведомственного оперативного штаба

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ребенок, который потерялся в лесу около городского округа Бор в Нижегородской области, найден, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 14:45 в Нижегородской области в окрестностях городского округа Бор группой волонтеров найден пропавший ребенок. Его состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону, мальчика обнаружил волонтер в 1,5 км от развернутого межведомственного оперативного штаба. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Нижегородской области, ребенку оказывается необходимая помощь, информация о его состоянии уточняется.

Четырехлетний ребенок пропал в субботу в Борском районе Нижегородской области после того, как вместе с семьей пошел за грибами.

В его поисках были задействованы личный состав подразделений регионального управления Росгвардии, сотрудники полиции, МЧС, местные жители, участники поисково- спасательных отрядов "Волонтер" и "Лиза Алерт". Как отмечали участники отряда "Волонтер", мальчик потерялся в болотистой местности, где водятся медведи.

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