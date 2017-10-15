Потерявшийся в лесу Нижегородской области ребенок найден живым

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Ребенок, который потерялся в лесу около городского округа Бор в Нижегородской области, найден, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"В 14:45 в Нижегородской области в окрестностях городского округа Бор группой волонтеров найден пропавший ребенок. Его состояние удовлетворительное", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону, мальчика обнаружил волонтер в 1,5 км от развернутого межведомственного оперативного штаба. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Нижегородской области, ребенку оказывается необходимая помощь, информация о его состоянии уточняется.

Четырехлетний ребенок пропал в субботу в Борском районе Нижегородской области после того, как вместе с семьей пошел за грибами.

В его поисках были задействованы личный состав подразделений регионального управления Росгвардии, сотрудники полиции, МЧС, местные жители, участники поисково- спасательных отрядов "Волонтер" и "Лиза Алерт". Как отмечали участники отряда "Волонтер", мальчик потерялся в болотистой местности, где водятся медведи.