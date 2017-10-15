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Взрыв в Ивановской области мог произойти из-за утечки газа при установке баллона

Происшествия
15 октября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Прокуратура проводит проверку по факту ЧП

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вероятная причина взрыва в жилом доме в деревне Лобаны в Юрьевецком районе Ивановской области - утечка газа при самостоятельной установке баллона в квартире, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По информации, которая имеется на данный момент, сосед помогал женщине менять газовый баллон. Во время замены произошла утечка газа и хлопок", - сказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что ведомство проводит проверку по факту ЧП.

"На месте работает прокурор Юрьевецкого района, а также выезжал прокурор области Андрей Ханько. Прокуратура проводит проверку, ситуация взята на контроль", - отметила собеседница агентства.

По данным прокуратуры, пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии. Кроме того, во время взрыва также пострадала хозяйка квартиры.

В пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК) сообщили, что сотрудники ведомства также проводят проверку по факту ЧП. "В настоящее время на месте работает следственная группа, которая устанавливает обстоятельства инцидента", - отметили в СК.

Как сообщалось ранее, в воскресенье в деревне Лобаны произошел взрыв газа в жилом двухэтажном кирпичном доме. В результате ЧП пострадали два человека, их госпитализировали в больницу города Юрьевца. Взрывом была разрушена перегородка в квартире, жители других квартир эвакуированы.

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