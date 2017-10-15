Задержаны четверо грабителей, напавших на сотрудника магазина "Пятерочка" в Москве

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Магазин "Пятерочка" ограблен на северо-востоке Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, грабители похитили товар, напав с электрошокером на работника магазина. В настоящее время нападавшие задержаны.
"На Абрамцевской улице в Москве произошло нападение на магазин "Пятерочка". Грабители забрали товар и продукты, напав на сотрудника магазина с электрошокером, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения. "В 14:08 в полицию поступило сообщение о четверых неизвестных, которые совершили вооруженное нападение на Абрамцевской улице, д. 4, к. 1. Подозреваемые напали на сотрудника учреждения с предметом, похожим на электрошокер, и забрали товары, после чего скрылись на белом автомобиле Hyundai", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, полицейским удалось задержать грабителей.