Задержаны четверо грабителей, напавших на сотрудника магазина "Пятерочка" в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Магазин "Пятерочка" ограблен на северо-востоке Москвы. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, грабители похитили товар, напав с электрошокером на работника магазина. В настоящее время нападавшие задержаны.

"На Абрамцевской улице в Москве произошло нападение на магазин "Пятерочка". Грабители забрали товар и продукты, напав на сотрудника магазина с электрошокером, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт нападения. "В 14:08 в полицию поступило сообщение о четверых неизвестных, которые совершили вооруженное нападение на Абрамцевской улице, д. 4, к. 1. Подозреваемые напали на сотрудника учреждения с предметом, похожим на электрошокер, и забрали товары, после чего скрылись на белом автомобиле Hyundai", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, полицейским удалось задержать грабителей.