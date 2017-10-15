В Северной Ирландии объявили оранжевый уровень опасности в связи с ураганом "Офелия"

ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Британские метеорологи распространили на понедельник оранжевый уровень опасности для всей территории Северной Ирландии в связи с приближением атлантического урагана "Офелия". Об этом говорится в сообщении, которое появилось в воскресенье на сайте британской метеорологической службы.

"После полудня в понедельник ураган пронесется над северными районами Ирландии (Ирландской республики - прим. ТАСС), принеся с собой вечером очень сильные ветры в Северную Ирландию", - уведомила служба.

Damaging wind gusts will affect western parts of the UK on Monday, bringing travel disruption & structural damage. Stay #weatheraware pic.twitter.com/wxSSUl9yYD — Met Office (@metoffice) 15 October 2017

По прогнозу ее экспертов, скорость ветра первой волны "Офелии", пришедшей с юго-запада, составит 25-29 м/с. Но затем с запада задует еще более мощный ветер со скоростью до 34 м/с, однако он в отличие от первой волны не распространится на всю североирландскую территорию.

В свою очередь синоптики метеослужбы Би-би-си предупредили, что последствиями этих порывов могут стать обрывы ЛЭП, беспорядочное перемещение в воздухе различных предметов (обычно это ветви деревьев, обломки разрушенной ветром кровли и т. п.), сильный шторм на морском побережье. Результатом же всех этих явлений могут явиться сбои в транспортном сообщении.

Во вторник ураган переместится в Шотландию, но его отголоски также будут ощущаться в Уэльсе и Северной Англии.