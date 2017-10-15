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В Северной Ирландии объявили оранжевый уровень опасности в связи с ураганом "Офелия"

Происшествия
15 октября, 17:58 UTC+3 ¶ ЛОНДОН ЛОНДОН 15, октября. /ТАСС

По прогнозу синоптиков, скорость ветра составит 25-29 м/с

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ЛОНДОН, 15 октября. /ТАСС/. Британские метеорологи распространили на понедельник оранжевый уровень опасности для всей территории Северной Ирландии в связи с приближением атлантического урагана "Офелия". Об этом говорится в сообщении, которое появилось в воскресенье на сайте британской метеорологической службы.

"После полудня в понедельник ураган пронесется над северными районами Ирландии (Ирландской республики - прим. ТАСС), принеся с собой вечером очень сильные ветры в Северную Ирландию", - уведомила служба.

По прогнозу ее экспертов, скорость ветра первой волны "Офелии", пришедшей с юго-запада, составит 25-29 м/с. Но затем с запада задует еще более мощный ветер со скоростью до 34 м/с, однако он в отличие от первой волны не распространится на всю североирландскую территорию.

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В свою очередь синоптики метеослужбы Би-би-си предупредили, что последствиями этих порывов могут стать обрывы ЛЭП, беспорядочное перемещение в воздухе различных предметов (обычно это ветви деревьев, обломки разрушенной ветром кровли и т. п.), сильный шторм на морском побережье. Результатом же всех этих явлений могут явиться сбои в транспортном сообщении.

Во вторник ураган переместится в Шотландию, но его отголоски также будут ощущаться в Уэльсе и Северной Англии.

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