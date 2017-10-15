Пассажиры вернувшегося во Внуково из-за задымления самолета вылетели в Сургут

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании UTair Москва - Сургут, вернувшегося днем в воскресенье во Внуково из-за задымления, вылетели в Сургут. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

"Рейс UT295T благополучно вылетел из Внуково в Сургут в 17:27 мск", - отметили в справочной.

Ранее источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что капитан воздушного судна, выполнявшего рейс UT295 в Сургут, принял решение о возвращении в Москву из-за задымления в кабине экипажа, которое позже рассеялось и не затронуло пассажирский салон.

Рейс вылетел из столицы в 10:30 мск.

В авиакомпании сообщали, что за пассажирами отправили резервный борт.