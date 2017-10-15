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Пассажиры вернувшегося во Внуково из-за задымления самолета вылетели в Сургут

Происшествия
15 октября, 17:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Рейс отправился в 17:27 мск

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании UTair Москва - Сургут, вернувшегося днем в воскресенье во Внуково из-за задымления, вылетели в Сургут. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

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Рейс UTair благополучно вернулся во Внуково после задымления в кабине экипажа

"Рейс UT295T благополучно вылетел из Внуково в Сургут в 17:27 мск", - отметили в справочной.

Ранее источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что капитан воздушного судна, выполнявшего рейс UT295 в Сургут, принял решение о возвращении в Москву из-за задымления в кабине экипажа, которое позже рассеялось и не затронуло пассажирский салон.

Рейс вылетел из столицы в 10:30 мск.

В авиакомпании сообщали, что за пассажирами отправили резервный борт.

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