Пассажиры вернувшегося во Внуково из-за задымления самолета вылетели в Сургут

Шведский "Сандвикен" обыграл "Енисей" и в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею с мячомСпорт 15 октября, 18:48
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытымОбщество 15 октября, 18:41
"Рубин" обыграл "Ростов" и прервал серию из четырех поражений в РФПЛСпорт 15 октября, 18:27
Власти Сомали сообщили о гибели 231 человека в результате теракта в МогадишоМеждународная панорама 15 октября, 18:27
Австрийская народная партия лидирует на парламентских выборах в странеМеждународная панорама 15 октября, 18:07
Юнифайд-матч состоялся в Калининграде в рамках тура кубка мира по футболуСпорт 15 октября, 17:56
Минздрав включит фельдшеров в программу "Земский доктор" в 2018 годуОбщество 15 октября, 17:40
Немецкий гонщик Рене Раст впервые в карьере стал чемпионом DTMСпорт 15 октября, 17:37
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10Армия и ОПК 15 октября, 17:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пассажиры самолета авиакомпании UTair Москва - Сургут, вернувшегося днем в воскресенье во Внуково из-за задымления, вылетели в Сургут. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.
"Рейс UT295T благополучно вылетел из Внуково в Сургут в 17:27 мск", - отметили в справочной.
Ранее источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что капитан воздушного судна, выполнявшего рейс UT295 в Сургут, принял решение о возвращении в Москву из-за задымления в кабине экипажа, которое позже рассеялось и не затронуло пассажирский салон.
Рейс вылетел из столицы в 10:30 мск.
В авиакомпании сообщали, что за пассажирами отправили резервный борт.