На юге и востоке Китая эвакуируют население из-за тропического шторма "Ханун"

ШАНХАЙ, 15 октября. /ТАСС/. Власти ряда южных и восточных провинций Китая эвакуируют население из прибрежных районов и возвращают рыболовецкие суда в порты из-за тропического шторма "Ханун", который, как ожидается, достигнет острова Хайнань и провинции Гуандун в понедельник утром. Как сообщило в воскресенье агентство Синьхуа, тропический циклон нарушил транспортное сообщение в регионе, а также работу туристических объектов в прибрежной зоне.

Власти провинции Гуандун были вынуждены прекратить паромное сообщение с островом Хайнань через пролив Цюнчжоу, вернуть в порты свыше 18 тыс. рыболовецких судов, а также эвакуировать из прибрежных районов почти семь тыс. человек. Приостановлена работа всех туристических объектов на побережье. В соседней восточной провинции Фуцзянь в портах укрылись от непогоды более 17 тыс. судов, свыше четырех тыс. человек были вывезены из прибрежной зоны в безопасные районы. Власти также распорядились прекратить работу на 547 строительных площадках.

На островной провинции Хайнань в понедельник, когда ожидается основной удар стихии, закроются все школы и детские сады. В настоящее время свыше 24 тыс. рыболовецких судов уже укрылись в портах.

Приближающийся тропический шторм нарушил и воздушное сообщение на острове. Из-за проливных дождей и штормового ветра в аэропорту административного центра провинции города Хайкоу отменены 267 рейсов на прилет и на вылет, а в воздушной гавани популярного у туристов города Санья в воскресенье было отменено 22 рейса. С 15 октября на Хайнане приостановлена работа высокоскоростных железнодорожных магистралей.

Скорость ветра в центральной части тропического циклона в настоящее время достигает 42 м/с (151 км/ч). На юге Китая власти второй день подряд объявляют оранжевый уровень опасности. Наивысшим считается следующий - красный уровень.

"Ханун" стал 20-м по счету в этом сезоне тропическим циклоном в тихоокеанском регионе.