Спасатели завершили работы по ликвидации подтопления поселков под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Спасатели завершили откачку воды с подтопленных территорий поселка Сосновка в Зеленоградском городском округе под Калининградом. С их окончанием завершена ликвидация подтопления поселков в этом районе, работавшая на месте группировка МЧС возвращена к местам базирования, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального главка ведомства.

"Сегодняшняя откачка воды с отдельных дворов в поселке Сосновка стала завершающим аккордом работ по ликвидации подтопления польдерных земель в Зеленоградском городском округе. Группировка сил и средств МЧС России возвращена в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Как сообщала ранее пресс-служба правительства области, в Зеленоградском городском округе из-за затяжных дождей, неисправности дамбы, перелива воды из реки Медвежья в реку Тростянка, несвоевременной очистки русел малых рек в зону подтопления попали около 20 пригородных поселков. По данным МЧС, это территории некоммерческих садовых товариществ. Наиболее сильно пострадали 14 участков в поселках Грачевка, Малиновка, Заостровье. В связи с происшедшим в городском округе был введен режим чрезвычайной ситуации. В субботу после стабилизации ситуации режим ЧС в районе был отменен.

Дожди на территории области с незначительными перерывами продолжались с 3 октября, сообщили в калининградском Гидрометцентре. В отдельных районах на побережье Балтийского моря с начала месяца количество осадков вдвое превысило месячную норму.