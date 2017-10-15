Пассажиры вернувшегося во Внуково из-за задымления самолета прибыли в Сургут

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании "ЮТэйр", который днем в воскресенье вернулся в московский аэропорт Внуково из-за задымления в кабине, прибыли в Сургут. Об этом сообщили ТАСС в справочной городского аэропорта.

"Рейс UT295Т прибыл в аэропорт Сургута в 22:19 (20:19 мск)", - сказали в справочной.

Ранее источник ТАСС в авиационных кругах сообщил, что днем 15 октября капитан самолета, выполнявшего рейс UT295 из Внуково в Сургут, принял решение о возвращении в Москву из-за задымления в кабине экипажа, которое позже рассеялось и не затронуло пассажирский салон.

Рейс вылетел из столицы в 10:30 мск. В авиакомпании сообщали, что за пассажирами отправили резервный борт.