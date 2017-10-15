СМИ: судно с углем из США повредило причал в порту Одессы

КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Судно с грузом угля из США повредило причал глубоководного порта "Южный" недалеко от Одессы. Об этом в воскресенье сообщило местное издание Odessa.net.ua.

"Лоцман судна, водоизмещением более 100 тыс. тонн, прибывшего из США с грузом угля, повредил стенку причала номер восемь", - говорится в сообщении. Неудачная швартовка произошла в четверг, 12 октября.

Представители силовых ведомств проводят проверки на месте ЧП. По предварительным данным, государственному порту "Южный" причинен ущерб на сотни миллионов гривен. Из-за повреждений в ближайший год в порту не смогут принимать судна с углем для последующей разгрузки.

Дефицит угля на Украине

Украина испытывает дефицит энергетического угля после потери контроля над частью Донбасса. Cо второй половины 2014 года операторы тепловой генерации Украины вынуждены замещать этот уголь импортными поставками.

В первой половине 2017 года на Украине действовал режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за блокады радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих Украину с неподконтрольными Киеву частью Донбасса, где добывается антрацитовый уголь. В связи с этим Киев рассматривал закупку его в США, Австралии и ЮАР. Однако доставка из Австралии оказалась нерентабельной из-за большого расстояния между странами, а из ЮАР - не может превышать 700 тыс. тонн в год.

Компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, 31 июля 2017 года подписала с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставке 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость первой партии составила $113 за тонну.