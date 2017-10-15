СМИ: судно с углем из США повредило причал в порту Одессы

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КИЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Судно с грузом угля из США повредило причал глубоководного порта "Южный" недалеко от Одессы. Об этом в воскресенье сообщило местное издание Odessa.net.ua.
"Лоцман судна, водоизмещением более 100 тыс. тонн, прибывшего из США с грузом угля, повредил стенку причала номер восемь", - говорится в сообщении. Неудачная швартовка произошла в четверг, 12 октября.
Представители силовых ведомств проводят проверки на месте ЧП. По предварительным данным, государственному порту "Южный" причинен ущерб на сотни миллионов гривен. Из-за повреждений в ближайший год в порту не смогут принимать судна с углем для последующей разгрузки.
Украина испытывает дефицит энергетического угля после потери контроля над частью Донбасса. Cо второй половины 2014 года операторы тепловой генерации Украины вынуждены замещать этот уголь импортными поставками.
В первой половине 2017 года на Украине действовал режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за блокады радикалами железнодорожных путей и автодорог, связывающих Украину с неподконтрольными Киеву частью Донбасса, где добывается антрацитовый уголь. В связи с этим Киев рассматривал закупку его в США, Австралии и ЮАР. Однако доставка из Австралии оказалась нерентабельной из-за большого расстояния между странами, а из ЮАР - не может превышать 700 тыс. тонн в год.
Компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, 31 июля 2017 года подписала с американской компанией Xcoal Energy & Resources соглашение о поставке 700 тыс. тонн энергетического угля до конца года. Как сообщил тогда глава украинской компании Олег Козенко, стоимость первой партии составила $113 за тонну.