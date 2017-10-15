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Станцию скорой помощи в Лобне проверят в связи со смертью актера Марьянова

Происшествия
15 октября, 23:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Росздравнадзор проверит станцию скорой помощи в подмосковной Лобне после публикаций о том, что актер Дмитрий Марьянов мог скончаться из-за того, что скорая якобы отказалась ехать к нему на вызов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни. Его представитель Алевтина Кунгурова рассказала ТАСС, что подробности случившегося "появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно". При этом в СМИ появились сообщения, что смерть актера могла наступить в связи с неоказанием ему скорой медицинской помощи.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начнет проверку по данному инциденту", - сообщили в пресс-службе.

Дмитрий Марьянов знаком зрителям по картинам "День радио", "Графиня де Монсоро" и другим. Также он играл и в театре, в том числе в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.

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