Источник: смерть актера Марьянова не носит криминального характера

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Смерть актера Дмитрия Марьянова не носит криминального характера, по предварительной информации, он умер от оторвавшегося тромба, сообщил в воскресенье ТАСС источник в правоохранительных органах.
"У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни", - сказал собеседник агентства.
Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни. Он известен по картинам "День Радио", "Графиня де Монсоро" и другим. Также играл в театре, в частности, в Ленкоме и на сцене Театра имени Моссовета.