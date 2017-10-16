Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд проверит законность ареста гаражей и драгоценностей экс-депутата Вороненкова

Происшествия
16 октября, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

По данным суда, в постановлении об аресте также идет речь о "большом количестве мужских часов", изъятых из сейфовой ячейки супруги Вороненкова Марии Максаковой

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста имущества бывшего депутата Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В постановлении об аресте речь идет о гаражном боксе, машино-месте и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки супруги Вороненкова Марии Максаковой.

В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по факту рейдерского захвата здания в центре Москвы. В октябре 2016 года Вороненков уехал на Украину, а 15 февраля 2017 года было вынесено постановление о привлечении экс-депутата в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 ("Организация фальсификации государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. 3 марта Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест.

Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Вороненков в сопровождении охраны выходил из здания гостиницы, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице.

9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех причастных к убийству Вороненкова. Заказчиком преступления, по словам Луценко, является бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Вороненков, Денис Николаевич
Темы
Убийство Дениса Вороненкова Ситуация вокруг экс-депутата ГД Дениса Вороненкова
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
3
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
4
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама