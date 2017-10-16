Мосгорсуд проверит законность ареста гаражей и драгоценностей экс-депутата Вороненкова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник проверит законность ареста имущества бывшего депутата Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

В постановлении об аресте речь идет о гаражном боксе, машино-месте и большом количестве драгоценностей и мужских часов, изъятых при выемке из сейфовой ячейки супруги Вороненкова Марии Максаковой.

В декабре 2014 года СК РФ направил в Госдуму материалы о лишении Вороненкова депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по факту рейдерского захвата здания в центре Москвы. В октябре 2016 года Вороненков уехал на Украину, а 15 февраля 2017 года было вынесено постановление о привлечении экс-депутата в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 ("Организация фальсификации государственного реестра юридических лиц") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") УК РФ. 3 марта Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест.

Вороненков был убит в Киеве 23 марта 2017 года. Вороненков в сопровождении охраны выходил из здания гостиницы, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Затем произошла перестрелка между убийцей и охранником экс-депутата, в результате чего они получили ранения и были госпитализированы. Позднее убийца скончался в больнице.

9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех причастных к убийству Вороненкова. Заказчиком преступления, по словам Луценко, является бывший гражданский муж Марии Максаковой Владимир Тюрин.