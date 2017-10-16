Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подмосковный Минздрав проводит служебную проверку в связи со смертью актера Марьянова

Происшествия
16 октября, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Ранее стало известно, что станцию скорой помощи в Лобне намерен проверить Росздравнадзор

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области проверяет информацию о том, что актер Дмитрий Марьянов мог скончаться из-за отказа скорой помощи выехать к нему. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье вечером в пресс-службе ведомства.

"Диалог диспетчера прослушивается. Данная информация проверяется в служебном порядке", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее стало известно, что станцию скорой в подмосковной Лобне намерен проверить Росздравнадзор.

Диспетчеры станции скорой помощи в Лобне отказались отвечать ТАСС на вопрос, как долго врачи ехали на вызов к актеру. "Информацию никакую по телефону не даем", - сказали в скорой.

При этом корреспонденту ТАСС пришлось несколько минут ждать ответа на телефонный звонок, а как только на станции сняли трубку, диспетчер попросил подождать, не уточняя причину звонка. Ожидание длилось три минуты. На вопрос ТАСС, почему диспетчеры ответили не сразу, в скорой заявили о большой загрузке.

"Не отвечали, потому что принимаем вызовы и передаем их бригадам [скорой помощи]. У нас куча вызовов", - сказал диспетчер.

С 1 июля 2016 года в России действует регламент работы скорой помощи, в котором указано, что в экстренных случаях неотложка должна прибывать к пациенту в течение 20 минут.

О Дмитрии Марьянове

Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни. Его представитель Алевтина Кунгурова рассказала ТАСС, что подробности случившегося "появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно". При этом в СМИ появились сообщения, что смерть актера могла наступить в связи с неоказанием ему скорой медицинской помощи.

Дмитрий Марьянов знаком зрителям по картинам "День радио", "Графиня де Монсоро", "Выше радуги", "Дорогая Елена Сергеевна" и др. Также он играл и в театре, в том числе в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Тиллерсон заявил, что Трамп не хочет воевать с КНДР
3
Более 900 тыс. жителей Киргизии поддержали на выборах президента кандидатуру Жээнбекова
4
Курц после победы своей партии на выборах станет канцлером Австрии
5
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
6
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
7
Биография народного артиста РФ Дмитрия Хворостовского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама