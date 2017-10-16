Подмосковный Минздрав проводит служебную проверку в связи со смертью актера Марьянова

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Московской области проверяет информацию о том, что актер Дмитрий Марьянов мог скончаться из-за отказа скорой помощи выехать к нему. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье вечером в пресс-службе ведомства.
"Диалог диспетчера прослушивается. Данная информация проверяется в служебном порядке", - сказал сотрудник пресс-службы.
Ранее стало известно, что станцию скорой в подмосковной Лобне намерен проверить Росздравнадзор.
Диспетчеры станции скорой помощи в Лобне отказались отвечать ТАСС на вопрос, как долго врачи ехали на вызов к актеру. "Информацию никакую по телефону не даем", - сказали в скорой.
При этом корреспонденту ТАСС пришлось несколько минут ждать ответа на телефонный звонок, а как только на станции сняли трубку, диспетчер попросил подождать, не уточняя причину звонка. Ожидание длилось три минуты. На вопрос ТАСС, почему диспетчеры ответили не сразу, в скорой заявили о большой загрузке.
"Не отвечали, потому что принимаем вызовы и передаем их бригадам [скорой помощи]. У нас куча вызовов", - сказал диспетчер.
С 1 июля 2016 года в России действует регламент работы скорой помощи, в котором указано, что в экстренных случаях неотложка должна прибывать к пациенту в течение 20 минут.
Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье на 48-м году жизни. Его представитель Алевтина Кунгурова рассказала ТАСС, что подробности случившегося "появятся после медицинского заключения, пока ничего не понятно". При этом в СМИ появились сообщения, что смерть актера могла наступить в связи с неоказанием ему скорой медицинской помощи.
Дмитрий Марьянов знаком зрителям по картинам "День радио", "Графиня де Монсоро", "Выше радуги", "Дорогая Елена Сергеевна" и др. Также он играл и в театре, в том числе в Ленкоме и на сцене Театра Моссовета.