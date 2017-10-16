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AP: власти Калифорнии объявили о переломе в борьбе с пожарами

Происшествия
16 октября, 4:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, октября. /ТАСС

В местном департаменте лесных угодий и противопожарной охраны отметили, что спасателям, вероятно, уже "удалось преодолеть худшее"

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НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Долгожданный перелом к лучшему наметился в воскресенье в тушении природных пожаров на севере штата Калифорния. Крупные очаги возгорания локализованы на 50% и больше благодаря снижению скорости ветра, сообщило в субботу информационное агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.

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"Погодные условия кардинально изменились к лучшему лишь за последние 24 часа, что само по себе является очень обнадеживающим признаком", - приводит агентство слова официального представителя департамента лесных угодий и противопожарной охраны Дэниела Берланта. "Возможно, это признак того, что нам удалось преодолеть худшее", - добавил он.

"Неделю назад пожары были нашим ночным кошмаром, сейчас тот день, о котором мы мечтали, настал", - заявила представитель руководства округа Напа Белиа Рамос.

Число жертв природных пожаров достигает 40 человек, из которых 20 умерли в округе Сонома. Как отмечалось ранее, в Калифорнии в течение последних 84 лет при пожаре не погибало единовременно так много людей.

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