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СМИ: взрыв прогремел на нефтяной платформе на озере в Луизиане

Происшествия
16 октября, 5:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 16, октября. /ТАСС

По предварительным данным, есть пострадавшие

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НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Взрыв произошел в воскресенье на нефтяной буровой платформе на озере Пончартрейн в штате Луизиана. Несколько человек пострадали, сообщила местная газета The Times-Picayune.

Она ссылается на сведения, полученные от официального представителя управления полиции города Кеннер Брайана Макгрегора. По его словам, пострадали минимум шесть человек, некоторые из них получили тяжелые травмы. Жертв нет.

К горящей платформе направлены спасательные катера и лодки.

Пончартрейн является крупнейшим в Луизиане соленым озером и вторым в США. Оно занимает площадь 1 тыс. 600 кв. км.

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