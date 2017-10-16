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На юге Китая эвакуировали почти 370 тыс. человек из-за тропического шторма "Ханун"

Происшествия
16 октября, 5:53 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 16, октября. /ТАСС

По данным метеорологов, сила шторма начнет ослабевать днем в понедельник, когда он пройдет через западные прибрежные районы острова Хайнань

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ШАНХАЙ, 16 октября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Гуандун были вынуждены эвакуировать из потенциально опасных районов почти 370 тыс. человек из-за тропического шторма "Ханун", который в понедельник рано утром достиг материкового Китая. Такие данные Штаба по борьбе с наводнениями и засухами провинции публикует в понедельник агентство Синьхуа.

Основной удар стихии приняли на себя города Чжаньцзян, Маомин, Янцзян и Цзянмэнь, где из-за проливных дождей и сильного ветра еще накануне были закрыты все туристические объекты. По данным Штаба по борьбе с наводнениями и засухами, за последние дни этот район покинули около 38 тыс. туристов. Тропический шторм вынудил также свыше 48 тыс. рыболовецких судов вернуться в порты провинции.

Добравшись до материкового Китая в районе уезда Сюйвэнь (провинция Гуандун), стихия принесла с собой порывы ветра до 28 м/с. По прогнозам метеорологов, шторм продолжит движение в юго-западном направлении со скоростью порядка 15 км/ч и к полудню должен пройти через западные прибрежные районы острова Хайнань, постепенно теряя свою силу. Его влияние ощущается не только на юге страны, но и в восточных провинциях Фуцзянь и Чжэцзян. Штормовой ветер и проливные дожди накрыли также Шанхай.

В южной провинции Хайнань в понедельник из-за шторма закрыты школы и детские сады. На острове приостановлена работа высокоскоростных железнодорожных магистралей и временно прекращено паромное сообщение с провинцией Гуандун через пролив Цюнчжоу. Наблюдаются задержки и отмены рейсов в регионе.

"Ханун" стал 20-м по счету в этом сезоне тропическим циклоном в тихоокеанском регионе. По данным Центральной метеорологической службы Китая, в Тихом океане в понедельник уже сформировался 21-й тропический шторм "Лэн", эпицентр которого находится сейчас примерно в 1,7 тыс. км к юго-востоку от Манилы.

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