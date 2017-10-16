Почти тонну черной икры изъяли в Комсомольске-на-Амуре

ХАБАРОВСК, 16 октября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю изъяли почти тонну черной (осетровой) икры в Комсомольске-на-Амуре, ее стоимость на рынке составила бы более 50 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в понедельник представитель управления ФСБ по региону Ольга Алькина.

"В Комсомольске-на-Амуре сотрудниками ФСБ пресечена деятельность участников преступной группы, организовавших канал поставки незаконно добытой черной икры из Хабаровского края в западные регионы России. В ходе обысков изъято 937 кг икры рыб осетровых пород, запрещенных к вылову российским законодательством. Икра была упакована в пластиковые контейнеры по 0,5 литра и приготовлена для дальнейшей транспортировки. По предварительным оценкам, стоимость данной партии могла бы превысить 50 млн рублей", - рассказала Алькина.

По ее словам, сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю задержали трех граждан России: 40-летного комсомольчанина, его 52-летнюю пособницу и 58-летнего жителя Приморского края, приехавшего в Комсомольск-на-Амуре для реализации преступной схемы. Материалы УФСБ переданы в региональное следственное управление СК РФ. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную в книгу Российской Федерации, совершенном организованной группой. Организаторам межрегионального преступного канала может грозить до семи лет лишения свободы.

"В ходе следствия оба мужчины дали признательные показания, активно сотрудничают со следствием. Женщина вину не признает. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, она водворена в следственный изолятор", - рассказал старший помощник руководителя управления Илья Гудков.