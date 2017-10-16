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Более 2,6 тыс. взрывоопасных предметов изъято возле склада под Винницей

Происшествия
16 октября, 8:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, октября. /ТАСС

В украинском спасательном ведомстве подчеркнули, что открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории объекта не наблюдается

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КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Более 2,6 тысячи взрывоопасных предметов было изъято украинскими спасателями в двухкилометровой зоне вокруг склада боеприпасов в Калиновке Винницкой области, где 26 сентября случился сильный пожар. Об этом сообщила в понедельник Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

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"Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 25 тыс. 354 га территории, обнаружено и изъято 2 тыс. 636 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что в понедельник утром открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается.

Вечером 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар, повлекший за собой серию мощных взрывов. От осколков снарядов пострадали две женщины, из опасной зоны были эвакуированы около 30 тыс. местных жителей. Взрывы боеприпасов прекратились только 3 октября. По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, на складах, где хранилось около 83 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град", уничтожено до трети запасов. Предварительно ущерб от ЧП оценивается в 800 млн долларов. Разминирование территории возле Калиновки продлится до конца ноября.

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