Мосгорсуд рассмотрит жалобу на домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора 25 октября

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд 25 октября рассмотрит жалобу на домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, являющегося фигурантом дела о мошенничестве.
"По Ампелонскому жалоба на домашний арест назначена на 10:00 мск 25 октября. По остальным фигурантам дела жалобы не поступали", - сообщил ТАСС пресс-секретарь Чертановского районного суда Москвы Станислав Ежов.
Рассмотрение апелляционной жалобы в Мосгорсуде может пройти в закрытом режиме по ходатайству следствия и прокуратуры, так как адвокаты отказались комментировать фабулу уголовного дела в связи с подпиской о неразглашении материалов следствия.
Чертановский районный суд 5 октября заключил под домашний арест до 7 ноября пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, начальника правового управления Роскомнадзора Бориса Едидина и советника гендиректора ФГУП "Главный радиочастотный центр" Александра Весельчакова по уголовному делу о мошенничестве. Ампелонский и Едидин подозрения и обвинения в причастности к вменяемому преступлению отвергают.
Уголовное дело находится в производстве следственного управления по Южному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве. Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере пока предъявлено только Едидину.