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СК проверит информацию об отказе скорой приехать к Дмитрию Марьянову

Происшествия
16 октября, 10:30 дата обновления: 16 октября, 10:41 UTC+3

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники скорой помощи отказались ехать на вызов к актеру, и он был вынужден сам добираться до больницы на автомобиле знакомых

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Дмитрий Марьянов

Дмитрий Марьянов

© Александр Саверкин

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи проверят информацию СМИ об отказе скорой помощи приехать на вызов к актеру Дмитрию Марьянову в Лобню. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ГСУ.

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники скорой помощи Лобни отказались оперативно оказать помощь 47-летнему актеру, в результате чего он был вынужден ехать на автомобиле знакомых в больницу, где впоследствии скончался.

В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Марьянов скончался накануне из-за оторвавшегося тромба, а его смерть не носит криминальный характер.

Марьянов известен по фильмам "День радио", "Графиня де Монсоро" и другим.

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