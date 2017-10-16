Источник: на шахте в Пермском крае возник пожар

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пожар возник в шахте калийного комбината в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Пожар возник на глубине 400 м при демонтаже старого оборудования на площади 30 кв. м. Всего под землей находились 297 человек, проводится эвакуация", - сказал источник.

Данных о пострадавших нет. В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло в Соликамском районе на шахте первого Соликамского калийного рудоуправления.

В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Пермскому краю подтвердили информацию о возгорании в шахте. В ликвидации пожара задействованы отделения военизированной горноспасательной части.

В экстренных службах ТАСС сообщили, что вентиляция в шахте калийного комбината в Соликамском районе Пермского края, где возник пожар, не нарушена.

"Энергоснабжение шахты и вентиляция не нарушены", - сказал собеседник агентства.