Источник: на шахте в Пермском крае возник пожар

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Пожар возник в шахте калийного комбината в Пермском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"Пожар возник на глубине 400 м при демонтаже старого оборудования на площади 30 кв. м. Всего под землей находились 297 человек, проводится эвакуация", - сказал источник.
Данных о пострадавших нет. В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло в Соликамском районе на шахте первого Соликамского калийного рудоуправления.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС по Пермскому краю подтвердили информацию о возгорании в шахте. В ликвидации пожара задействованы отделения военизированной горноспасательной части.
В экстренных службах ТАСС сообщили, что вентиляция в шахте калийного комбината в Соликамском районе Пермского края, где возник пожар, не нарушена.
"Энергоснабжение шахты и вентиляция не нарушены", - сказал собеседник агентства.