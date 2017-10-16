Полиция Коми возбудила дело против мужчины, постиравшего кота в стиральной машине

СЫКТЫВКАР, 16 октября. /ТАСС/. Полиция города Ухта в Республике Коми возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным - стирку кота в стиральной машине, в результате чего животное скончалось. Об этом сообщили в понедельник в МВД по региону.

"По предварительным данным установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, засунул кота своей девушки в стиральную машину и постирал его. Гибель животного ухтинец снимал на камеру мобильного телефона, впоследствии выложив запись на всеобщее обозрение в социальную сеть", - говорится в сообщении.

По данным полиции, 37-летний подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в январе этого года он освободился из мест лишения свободы. "Фигурант привлекался по ряду тяжких статей УК - за убийство, разбой, угрозу убийством, угон, умышленное уничтожение чужого имущества", - сообщили ТАСС в МВД по региону. У подозреваемого взята подписка о невыезде.