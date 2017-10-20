За что осудили экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко

Василий Юрченко был отправлен в отставку с поста губернатора Новосибирской области 18 марта 2014 года с формулировкой "в связи с утратой доверия". Позже глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что это решение было принято после антикоррупционной проверки "органов администрации президента".

На следующий день стало известно об обысках в квартире экс-главы региона. "Следователи искали документы, связанные с уголовным делом по продаже земельного участка по улице Чаплыгина, 54. Я по этому делу прохожу свидетелем", — сообщил тогда сам Юрченко.

15 мая 2014 года статус Юрченко в уголовном деле изменился: он стал обвиняемым по статье "Халатность". Вскоре прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении бывшего губернатора. Но 7 августа дело было снова возбуждено, на этот раз — по статье "Превышение должностных полномочий".

Обвиняемый дожидался суда на свободе, под подпиской о невыезде. Суд арестовал имущество Юрченко: загородный жилой дом в поселке Кудряшовском стоимостью более 12,6 млн рублей, земельный участок, а также баню и помещение в Новосибирске.