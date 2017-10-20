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За что осудили экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко

Происшествия
20 октября, 12:58 UTC+3

Суд вынес приговор по уголовному делу о превышении полномочий

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Василий Юрченко

Василий Юрченко

© Евгений Курсков/ТАСС

Центральный районный суд Новосибирска в пятницу приговорил бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении служебных полномочий при продаже земельного участка в центре города. ТАСС напоминает о сути обвинений, ходе следствия и суда. 

1
Как было возбуждено уголовное дело

Василий Юрченко был отправлен в отставку с поста губернатора Новосибирской области 18 марта 2014 года с формулировкой "в связи с утратой доверия". Позже глава администрации президента РФ Сергей Иванов заявил, что это решение было принято после антикоррупционной проверки "органов администрации президента".

На следующий день стало известно об обысках в квартире экс-главы региона. "Следователи искали документы, связанные с уголовным делом по продаже земельного участка по улице Чаплыгина, 54. Я по этому делу прохожу свидетелем", — сообщил тогда сам Юрченко.

15 мая 2014 года статус Юрченко в уголовном деле изменился: он стал обвиняемым по статье "Халатность". Вскоре прокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении бывшего губернатора. Но 7 августа дело было снова возбуждено, на этот раз — по статье "Превышение должностных полномочий".

Обвиняемый дожидался суда на свободе, под подпиской о невыезде. Суд арестовал имущество Юрченко: загородный жилой дом в поселке Кудряшовском стоимостью более 12,6 млн рублей, земельный участок, а также баню и помещение в Новосибирске.

2
В чем обвиняли бывшего губернатора

По данным следствия, в 2010 году ОАО "Газотранспортный комплекс Новосибирской области" ("Газтранском"), 100% акций которого принадлежало областному департаменту имущественных и земельных отношений, заключило с ООО "Тактика" договор о продаже недостроенного гостиничного комплекса и земельного участка площадью 1,199 тыс. кв. м по улице Чаплыгина, 54.

Как сообщалось, "Газтранском" рассчитывал выручить от этой сделки почти в два раза больше, но представители компании были введены в заблуждение некими лицами, действующими в интересах "Тактики", о необоснованности установленной стоимости имущества.

При этом Юрченко, будучи первым замгубернатора, дал указание отменить аукцион по продаже этих объектов и продать их фирме "Тактика" за 22,7 млн рублей при существовавшей оценке этих объектов около 40,4 млн рублей. Ущерб ОАО "Газтранском" в виде недополученного дохода составил не менее 17,7 млн рублей, а Новосибирская область потеряла налогов и дивидендов на сумму более 4,3 млн рублей, считают следователи.

Следствие было завершено 27 ноября 2015 года.

3
Какова позиция Юрченко

Сам бывший губернатор излагал следующую версию событий. "Весной 2010 года некоторыми работниками правительства Новосибирской области по подложным документам готовилось к продаже это имущество. Я как первый заместитель губернатора, курирующий этот вопрос, не допустил совершения этих действий, потому что считаю, что по подложным документам нельзя организовывать никакие продажи и совершать действия, это преступление", — заявлял он. Бывший глава региона утверждал, что решение по продаже объектов "Тактике" без аукциона принимало руководство области без его участия.

4
Как шел суд

Рассмотрение уголовного дела началось в Центральном районном суде Новосибирска 18 октября 2015 года. На слушаниях свои показания изменил свидетель по делу Владимир Лемайкин, который до 2012 года занимал должность замруководителя регионального департамента имущества и земельных отношений. Он заявил, что не помнит, чтобы Юрченко давал указание о продаже участка и недостроенной гостиницы. В ходе следствия Лемайкин утверждал обратное: что Юрченко дал письменное указание о продаже этих объектов. Расхождение в своих показаниях свидетель объяснил перенесенной недавно операцией на сердце.

Представители потерпевших сторон, Новосибирской области и компании "Газтранском", в суде сказали, что никогда не заявляли ни о каком ущербе.

Сам Юрченко раскритиковал оценку стоимости участка в 40 млн рублей, на которую опиралось обвинение. По его словам, всего в деле 11 вариантов оценки и только два из них превышают 20 млн рублей.

Обвинение попросило суд приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей недополученного дохода. Сторона защиты попросила полностью оправдать обвиняемого.

На стадии приговора суд снизил сумму причиненного действиями бывшего чиновника ущерба в 100 раз — с 14 миллионов до 135 тыс. рублей. При этом оценка, которой пользовалась сторона обвинения, была поставлена под сомнение. "Расчет размера недополученного дохода является вероятностным", — сказала судья Алла Веселых. Этот ущерб потерпевшая сторона может взыскать, подав гражданский иск в суд. Суд также снял арест с имущества Юрченко.

5
В чем еще обвиняли Юрченко

Второе уголовное дело на бывшего новосибирского губернатора было возбуждено 3 сентября 2014 года. Юрченко подозревали в превышении полномочий главы региона при подписании незаконного распоряжения о переводе земельного участка, находившегося в собственности РФ, на котором располагался военный полигон, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения.

В феврале 2017 года это уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Как пояснял адвокат Юрченко, до принятия решения о переводе земель из одной категории в другую территориальное управление Росимущества выдало официальную справку о том, что там нет федеральной собственности. В ходе следствия сотрудники Росимущества представили документы, что этот участок все-таки принадлежит Российской Федерации, а следователи установили, что ошибка была вызвана сбоем компьютерной программы.

В июле 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении супруги бывшего губернатора Новосибирской области Натальи Юрченко. Ее подозревали в неисполнении обязанности по подаче уведомления об иностранном гражданстве либо виде на жительство. По данным следователей, Наталья Юрченко в ноябре 2014 года получила в австрийском городе Клагенфурт вид на жительство в этом государстве сроком действия с ноября 2014 по ноябрь 2017 года.

Дмитрий Трунов

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Новосибирская область Дело экс-губернатора Юрченко
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