Пожарные проверяют информацию о возгорании в ТЦ "Европейский" в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Московские пожарные прибыли к торговому центру "Европейский" для проверки сообщения о пожаре. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах города.

"Пожарные прибыли к ТЦ "Европейский" после сообщений о том, что с крыши торгового центра идет черный дым", - сказал собеседник агентства.