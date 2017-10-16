Бастрыкин поручил взять на контроль дело о нападении медведя на людей под Воронежем

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил взять на контроль ход расследования уголовного дела о гибели пенсионера после нападения медведя в Воронежской области. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами СК по Воронежской области, в отношении 48-летнего жителя Семилукского района по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека")", - сообщила она.
По предварительным данным, 48-летний индивидуальный предприниматель содержал и разводил в своем домовладении в селе Семилуки Семилукского района различных животных, в том числе медведя. Утром 15 октября медведь вырвал доску из стены своего вольера, после чего напал на 86-летнего мужчину на соседнем участке. Пенсионер скончался на месте происшествия. "Хозяин животного попытался усмирить медведя и вернуть его в вольер, но получил телесные повреждения и был доставлен в больницу", - добавила Петренко. По вызову местных жителей на место приехали полицейские и застрелили медведя из табельного оружия.
"Следователями СК проведено несколько осмотров места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются и допрашиваются очевидцы, исследуется правомерность выдачи индивидуальному предпринимателю разрешения на содержание и разведение объектов животного мира", - добавила представитель СК.