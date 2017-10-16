Небольшой пожар произошел в ТЦ "Европейский" в Москве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Небольшое возгорание произошло в ТЦ "Европейский" в центре Москвы, эвакуация людей не проводилась, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади 2 кв. метра", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эвакуация людей не потребовалась.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили факт ликвидации пожара. "Произошла вспышка отложений жира в вентиляционном коробе", - отметил сотрудник пресс-службы.

Ранее источник сообщил ТАСС, что столичные пожарные проверяют информацию о пожаре в ТЦ "Европейский".