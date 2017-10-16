Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Небольшой пожар произошел в ТЦ "Европейский" в Москве

Происшествия
16 октября, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Эвакуация не потребовалась

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Небольшое возгорание произошло в ТЦ "Европейский" в центре Москвы, эвакуация людей не проводилась, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Произошло возгорание в вентиляционном коробе на площади 2 кв. метра", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что эвакуация людей не потребовалась.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС подтвердили факт ликвидации пожара. "Произошла вспышка отложений жира в вентиляционном коробе", - отметил сотрудник пресс-службы.

Ранее источник сообщил ТАСС, что столичные пожарные проверяют информацию о пожаре в ТЦ "Европейский".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
3
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
4
Умер актер Дмитрий Марьянов
5
Песков смутил журналистов утверждением о том, что президент РФ примет участие в ПМЭФ-2018
6
СМИ: иракские военные восстановили контроль над аэропортом в Киркуке
7
Солист Мариинского театра Николай Охотников умер в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама