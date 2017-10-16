Неизвестный похитил почти 12 млн рублей из офисного здания в центре Москвы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, взломавшего пять сейфов и укравшего почти 12 млн рублей из офисного здания в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Неизвестный, взломав двери в семи помещениях на пятом этаже офисного здания, проник в помещения и взломал пять сейфов, из которых украл 2 млн рублей и 146 тыс. евро, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 11 млн 950 тыс. рублей", - сообщили в ГУ МВД.

Кража могла произойти в период с 19:00 мск 14 октября по 10:40 мск 15 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, с заявлением о краже обратился гендиректор ООО "Деловой центр политех". По данным источника, злоумышленник мог проникнуть в офисный центр через окно с крыши соседнего здания. "В момент кражи камеры видеонаблюдения были заклеены скотчем", - добавил собеседник агентства.