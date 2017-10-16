Неизвестный похитил почти 12 млн рублей из офисного здания в центре Москвы

Экспонаты руками трогать: как путешествуют люди с ограниченными возможностямиОбщество 16 октября, 13:03
В отношении министра природных ресурсов Омской области организуют проверку из-за выбросовСибирь 16 октября, 13:03
Левченко предложил разработать систему стимулирования сбора налогов для регионов-доноровНовости партнеров 16 октября, 13:02
"Сухой" передал ВКС России партию фронтовых бомбардировщиков Су-34Армия и ОПК 16 октября, 13:00
Вопрос об участии штангистов РФ в Юношеской олимпиаде будет решен на исполкоме IWFСпорт 16 октября, 12:59
Павел Колобков примет участие в праздновании 500 дней до Зимней универсиады-2019Новости партнеров 16 октября, 12:57
Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России TelegramОбщество 16 октября, 12:50
Что регионы РФ будут делать с объектами после ЧМ-2018Спорт 16 октября, 12:38
Погрузка экспортных грузов на сети РЖД в адрес российских портов выросла на 6%Транспорт 16 октября, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, взломавшего пять сейфов и укравшего почти 12 млн рублей из офисного здания в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Неизвестный, взломав двери в семи помещениях на пятом этаже офисного здания, проник в помещения и взломал пять сейфов, из которых украл 2 млн рублей и 146 тыс. евро, после чего скрылся. Материальный ущерб составил около 11 млн 950 тыс. рублей", - сообщили в ГУ МВД.
Кража могла произойти в период с 19:00 мск 14 октября по 10:40 мск 15 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, с заявлением о краже обратился гендиректор ООО "Деловой центр политех". По данным источника, злоумышленник мог проникнуть в офисный центр через окно с крыши соседнего здания. "В момент кражи камеры видеонаблюдения были заклеены скотчем", - добавил собеседник агентства.