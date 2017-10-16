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СК предъявил обвинение в неуплате налогов на 1,3 млрд рублей главе компании в Петербурге

Происшествия
16 октября, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Дмитрий Семенов отправлен под домашний арест

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение в уклонении от уплаты налогов на почти 1,3 млрд рублей гендиректору крупной строительной подрядной компании "НСК-Монолит" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу Дмитрию Семенову, одному из учредителей и генеральному директору ООО "НСК-Монолит", предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов")", - сообщили в СК.

По данным следствия, Семенов в период с апреля 2011 по март 2014 годы включал в налоговые декларации ложные сведения, что повлекло неуплату налогов в сумме более 1 млрд 291 млн рублей. Фигурант отправлен под домашний арест.

"В рамках расследования в обязательном порядке следствием будут приняты меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлением", - добавили в СК.

По данным из открытых источников, компания занимается строительством жилищных комплексов, а также была задействована при строительстве стадиона "Санкт- Петербург" ("Зенит Арены").

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