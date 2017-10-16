Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд признал законным заочный арест информатора WADA Родченкова

Происшествия
16 октября, 14:37 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В России против Родченкова возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, в сентябре он был объявлен в международный розыск

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на заочный арест бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Суд не нашел оснований для изменения постановления, стороны могут ознакомится с решением, и в случае несогласия, вправе обжаловать его в кассационной инстанции.

Согласно постановлению районного суда, срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции или задержания Родченкова на территории РФ. 1 сентября 2017 года Родченков был объявлен в международный розыск, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Позиции сторон

В суде следователь отметил, что местонахождение Родченкова не установлено, что подтверждает рапорт сотрудника, занимающегося его розыском. "В связи с тем, что он скрывается от следствия, считаю постановление законным и обоснованным", - сказал он.

Представитель прокуратуры заявила в свою очередь, что причастность Родченкова подтверждается доказательствами, имеющимися у Следственного комитета, в связи с чем просила отставить постановление Басманного суда без изменения.

В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Это расследование было проведено на основании показаний Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга.

В 2006-2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, с января 2016 года он находится в США и является информатором WADA.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Дуров намерен обжаловать решение суда о штрафе Telegram
4
Haaretz: ВВС Израиля атаковали сирийскую батарею ПВО в окрестностях Дамаска
5
Друзья и коллеги вспоминают Дмитрия Марьянова
6
Умер актер Дмитрий Марьянов
7
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама