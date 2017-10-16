Мосгорсуд признал законным заочный арест информатора WADA Родченкова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на заочный арест бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Басманного суда оставить без изменения, жалобу защиты без удовлетворения", - огласила решение судья.

Суд не нашел оснований для изменения постановления, стороны могут ознакомится с решением, и в случае несогласия, вправе обжаловать его в кассационной инстанции.

Согласно постановлению районного суда, срок ареста установлен на два месяца с момента экстрадиции или задержания Родченкова на территории РФ. 1 сентября 2017 года Родченков был объявлен в международный розыск, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Позиции сторон

В суде следователь отметил, что местонахождение Родченкова не установлено, что подтверждает рапорт сотрудника, занимающегося его розыском. "В связи с тем, что он скрывается от следствия, считаю постановление законным и обоснованным", - сказал он.

Представитель прокуратуры заявила в свою очередь, что причастность Родченкова подтверждается доказательствами, имеющимися у Следственного комитета, в связи с чем просила отставить постановление Басманного суда без изменения.

В прошлом году независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Это расследование было проведено на основании показаний Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга.

В 2006-2015 годах Родченков руководил антидопинговым центром России, с января 2016 года он находится в США и является информатором WADA.