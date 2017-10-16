Мужчина получил пожизненное заключение за двойное убийство и ранение ребенка в Воронеже

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ВОРОНЕЖ, 16 октября. /ТАСС/. Воронежский областной суд приговорил 34-летнего Виктора Коваленко к пожизненному лишению свободы за убийство двух жителей Воронежа и покушение на убийство малолетнего. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Приговором Воронежского областного суда мужчине назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - сообщили в ведомстве.
По данным следствия, суд признал Коваленко виновным по двум частям статьи 105 УК РФ, в том числе "Убийство двух лиц, с целью скрыть другое преступление" и "Покушение на убийство, двух и более лиц, малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление", а также по статье 158 УК РФ "Кража".
Ранее сообщалось, 20 мая 2016 года в квартире дома на переулке Здоровья в Воронеже были найдены убитыми 28-летний мужчина, его 61-летняя мать и раненый четырехлетний сын, а на кухне оказались включены все газовые конфорки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при попытке выехать из России силовики задержали Коваленко, который признался, что 16 мая 2016 года по приглашению мужчины поселился у него в квартире, но через двое суток в ходе ссоры убил хозяина топором, затем расправился с его матерью и четырехлетним сыном. "Подумав, что потерпевшие мертвы, он включил газовые конфорки и, похитив ноутбук, скрылся с места происшествия", - добавили в ведомстве.