В Петербурге пьяный водитель сбил трех человек

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Житель Петербурга в состоянии алкогольного опьянения сбил на машине трех человек, один из которых от полученных травм скончался в больнице. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщили в понедельник в пресс-службе городского управления Следственного комитета (СК).
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, частью 3 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство", "Покушение на убийство", - говорится в сообщении.
По данным СК, в ночь на воскресенье мужчина после ссоры с компанией молодых людей сел в свой автомобиль и сбил их. В результате потерпевший 1989 года рождения скончался, еще двое находятся в больнице.
Расследование уголовного дела продолжается. В СК добавили, что во вторник будет избрана мера пресечения молодого человека.