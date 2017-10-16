СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Марьянову

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру Дмитрию Марьянову. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"По результатам указанной проверки в целях всестороннего изучения обстоятельств случившегося, а также для оценки качества и оперативности оказания медицинской помощи погибшему возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей")", - сообщили в СК.