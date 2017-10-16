Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд признал законным арест имущества убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова

Происшествия
16 октября, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Следствие пока не представило оценочную стоимость арестованного имущества

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест двух гаражей, десяти часов и цепочки с крестиком, принадлежавших бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову, обвиняемому в России по делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Смотрите также
Денис Вороненков

Кто такой Денис Вороненков

"Суд постановил жалобу на постановление об аресте имущества отклонить", - огласила решение судья.

Ранее адвокат Вороненкова Андрей Гривцов рассказал, что арестованное имущество включает два гаража, десять часов и некоторые ювелирные украшения, крестик, цепочку. Он уточнил, что следствие пока не представило оценочную стоимость арестованного имущества.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг экс-депутата ГД Дениса Вороненкова
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография актера Дмитрия Марьянова
2
Шойгу: операция в Сирии близится к завершению
3
Глава ДНР заявил о задержании украинской группировки, причастной к гибели Моторолы
4
Глава Бюро по правам человека ОБСЕ — о росте проявлений нетерпимости и дискриминации
5
ВС Сирии предупредили Израиль о серьезных последствиях повторяющихся попыток агрессии
6
Путин подписал указ о выполнении резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР
7
Sky: иракские военные восстановили полный контроль над городом Киркук
Темы дня
Новости партнеров
Реклама