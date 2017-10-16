Мосгорсуд признал законным арест имущества убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным арест двух гаражей, десяти часов и цепочки с крестиком, принадлежавших бывшему депутату Госдумы Денису Вороненкову, обвиняемому в России по делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Суд постановил жалобу на постановление об аресте имущества отклонить", - огласила решение судья.
Ранее адвокат Вороненкова Андрей Гривцов рассказал, что арестованное имущество включает два гаража, десять часов и некоторые ювелирные украшения, крестик, цепочку. Он уточнил, что следствие пока не представило оценочную стоимость арестованного имущества.