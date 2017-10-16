СК снял арест с €40 тыс. и части драгоценностей по делу Вороненкова

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следствие сняло арест с €40 тыс. и части драгоценностей по делу убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Гривцов.

"Ранее были изъяты вещи из ячейки в ВТБ банке, принадлежащей [Марии] Максаковой, и на них наложен арест, но позднее следствие вернуло ей часть драгоценностей, часов и денег в размере примерно €40 тыс.", - сказал адвокат Гривцов.

Между тем Мосгорсуд в понедельник признал законным арест двух гаражей, десяти мужских часов и цепочки с крестиком, принадлежавших Вороненкову. "Суд постановил жалобу на постановление об аресте имущества отклонить", - огласила решение судья.