Ярославская коммунальная компания уклонилась от уплаты налогов на 15 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело против ярославской компании, оказывающей жилищно-коммунальные услуги. По версии следствия, она уклонялась от уплаты налогов почти на 15 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

"По материалам, предоставленным Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенного в особо крупном размере (ч.2 ст. 199.2 УК РФ), со стороны руководства открытого акционерного общества "ЖКХ "Заволжье" (Ярославский район)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с августа 2013 года по настоящее время руководство компании рассчитывалось с контрагентами, минуя свои расчетные счета. "При наличии задолженности перед государством по уплате налоговых платежей были умышленно сокрыты денежные средства в сумме около 15 млн рублей", - отмечается в документе.

В настоящее время следователи устанавливают конкретных лиц из числа руководства ОАО "ЖКХ "Заволжье", причастных к преступлению.